Bakan Çiftçi’den Göç İdaresi Başkanlığı’nın 13. kuruluş yıl dönümü mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

KURUMSAL KAPASİTE VE SAHA GÜCÜ ARTTI

Bakan Çiftçi, 6458 sayılı Kanun ile kurulan Göç İdaresi Başkanlığı'nın geçen yıllar içerisinde Türkiye'nin göç yönetiminde kurumsal kapasitesini ve sahadaki etkinliğini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

GENİŞ KAPSAMLI GÖÇ YÖNETİMİ

Mesajında, düzenli göç süreçlerinin yönetiminden düzensiz göçle mücadeleye; uluslararası korumadan insan ticaretiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu: "Uyum faaliyetlerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine kadar her alanda; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla yorulmadan çalışıyoruz."

TÜRKİYE MODEL ÜLKE KONUMUNDA

Türkiye'nin göç yönetiminde yalnızca uygulayıcı değil, aynı zamanda dünyaya örnek bir model ortaya koyan güçlü bir aktör haline geldiğini belirten Çiftçi, mesajının sonunda Göç İdaresi Başkanlığı'nın 13. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Çiftçi, "Bu vesileyle Göç İdaresi Başkanlığımızın 13. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.