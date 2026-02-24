Haberler Yaşam Haberleri Bakan Çiftçi'den Göç İdaresi'ne ziyaret
Giriş Tarihi: 24.02.2026 16:10

Bakan Çiftçi'den Göç İdaresi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretinde Göç İdaresi Başkanlığında yürtülen faaliyetler değerlendirildi.

SENA UYANER
Bakan Çiftçi’den Göç İdaresi’ne ziyaret
  • ABONE OL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretinde Göç İdaresi Başkanlığında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, uluslararası koruma, geçici koruma ve uyum politikaları çerçevesinde hayata geçirilen uygulamalar ile göç yönetimi alanında yürütülen plan ve projeler masaya yatırıldı. Paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler de görüşülen başlıklar arasında yer aldı.

Bakan Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığına ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetler ele alınırken; düzenli göçün etkin yönetimi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Göç yönetiminde insan onurunu esas alan, güvenliği ve kamu düzenini önceleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çiftçi'den Göç İdaresi'ne ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz