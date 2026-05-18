Bakan Çiftçi’den Sumud Filosu'na yapılan müdahaleye sert tepki! “Hiçbir abluka, merhameti durduramayacak”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 40 farklı ülkeden aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosuna yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, yapılan müdahaleyi "alçak bir müdahale" olarak nitelendirirken, filonun silahsız insanlardan ve yardım taşıyan gemilerden oluştuğunu vurguladı.

ULUSLARARASI SULARDA GERÇEKLEŞEN MÜDAHALEYE TEPKİ

Açıklamada, müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkat çekildi. Çiftçi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filonun hedef alınmasını sert sözlerle eleştirdi.

"MAZLUMUN DUASI, ZALİMİN SİLAHINDAN BÜYÜKTÜR"

Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gazze'ye umut, kardeşlerimize nefes olmak için yola çıkan ve yaklaşık 40 ülkenin vatandaşını bünyesinde barındıran Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki; hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir. Mazlumun duası, zalimin silahından büyüktür. Rabbim Gazze'de sabırla direnen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."