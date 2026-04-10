Haberler Yaşam Haberleri Bakan Çiftçi'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 11:02

Bakan Çiftçi'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emniyet mensuplarının fedakarlık ve özverisine dikkat çekti.Mesajında emniyet teşkilatının önemine dikkat çeken Çiftçi, “Bu devlet sizin cesaretinizle güçlü, bu millet sizin fedakârlığınızla huzurludur” ifadelerini kullandı.

SENA UYANER
Bakan Çiftçi’den Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KÖKLÜ BİR ÇINAR

Bakan Çiftçi, 181 yıldır milletin huzuru, devletin bekası ve hukukun üstünlüğü için görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın köklü bir çınar olduğunu belirterek, teşkilat mensuplarının gece gündüz demeden büyük bir sorumluluk bilinciyle çalıştığını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORSUNUZ"

Polislerin, ay yıldızlı bayrağın onurunu ve devletin gücünü temsil ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Attığınız her adımda, tuttuğunuz her nöbette Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine sahip çıkıyorsunuz" dedi.

"BU MİLLET SİZİN FEDAKARLIĞINIZLA HUZURLU"

Mesajında emniyet teşkilatının önemine dikkat çeken Çiftçi, "Bu devlet sizin cesaretinizle güçlü, bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, görevleri uğruna hayatını kaybeden şehit polisleri rahmetle andığını belirterek, gazilere de şükranlarını sundu. Halen görev başında bulunan tüm emniyet mensuplarına başarı dileklerini ileten Çiftçi, polislerin görevlerini kazasız ve belasız şekilde sürdürmeleri temennisinde bulundu.

Çiftçi, mesajının sonunda Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Bakan Çiftçi'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı
