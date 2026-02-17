Bakan Çiftçi’den uyuşturucu, organize suç ve düzensiz göçte kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da Vilayetler Evi Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek Valiler Buluşması programının açılış konuşmasını yaptı.

"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Geçtiğimiz hafta görevi Ali Yerlikaya'dan devraldığını hatırlatan Çiftçi, Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle üstlendiği bu görev dolayısıyla şükranlarını sundu. Yerlikaya başta olmak üzere daha önce görev yapan tüm bakanlara teşekkür eden Çiftçi, "Bu bir bayrak yarışıdır. Emek veren her bir isim milletimizin hafızasında mutlaka yerini alacaktır." dedi. AK Parti iktidarları boyunca 23 yıldır her bakanın teşkilata alın teri, gayret ve cesaretle hizmet ettiğini vurgulayan Çiftçi, devraldığı emaneti daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağını belirtti.

"KURUMLARIMIZIN SAYGINLIĞINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Türkiye'nin ortak vatan olduğunu vurgulayan Çiftçi, ülkedeki huzur ve güven ikliminin sadece sahada alınan tedbirlerle değil, toplumsal sükunet ve ortak akılla güçleneceğini söyledi. Ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşanan olayların milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis'in vakarına yakışmadığını ifade eden Çiftçi, milletvekillerinin daha sonra yapılanı tasvip etmediklerini dile getirdiklerini hatırlattı. Süreçte kurumların saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dilin önemine işaret etti.

GÜVENLİK VURGUSU

30 yıldır İçişleri ailesinin bir ferdi olduğunu belirten Çiftçi, merkez teşkilatından sahadaki birimlere kadar herkesin milletin huzuru ve devletin bekası için çalıştığını söyledi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin tam koordinasyon içinde görev yaptığını kaydetti. Güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde suç örgütlerinden terör örgütlerine, uyuşturucu ve insan tacirlerine kadar birçok alanda önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Çiftçi, şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÖNEMLİ AŞAMADAYIZ"

Terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirten Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ülkenin ayağındaki prangaların tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi. Çiftçi, "Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hizayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletimizin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

UYUŞTURUCU, ORGANİZE SUÇ VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadelenin istikbali teminat altına almanın en temel şartlarından biri olduğunu belirten Çiftçi, Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade geçerli olacaktır. Bugün dünyada güvenlik açısından en ciddi tehditlerin başında düzensiz göç geliyor. Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle doğu-batı, kuzey-güney istikametinde cazip bir göç rotasıdır. Bu sebeple Dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır. İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel kodlarımıza halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine döndüğünü açıklayan Çiftçi, bu kişilerin gönül bağının süreceğini ve yalnız bırakılmayacaklarını söyledi.

AFET YÖNETİMİNDE "DİRENÇLİ ŞEHİRLER" HEDEFİ

Afet yönetiminde hedeflerinin dirençli şehirler ve bilinçli toplum anlayışını güçlendirmek olduğunu belirten Çiftçi, müdahale kapasitesinin artırılmasının yanı sıra riskleri önceden azaltan sistemlerin geliştirileceğini kaydetti. Konuşmasının sonunda yaklaşan Ramazan-ı Şerif'i tebrik eden Çiftçi, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Valiler Buluşması'nın ilk oturumu açılış konuşmasının ardından verilen arayla sona erdi.