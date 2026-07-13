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Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:06

Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyeti ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyeti ile bir araya geldi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyetle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede, 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı. Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sanal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, milli hafızayı diri tutacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak başlıklar üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK, ORTAK SORUMLULUĞUMUZ'

15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, ziyaretleri ve değerlendirmeleri nedeniyle 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

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#15 TEMMUZ

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Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyeti ile bir araya geldi
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