Bakan Ersoy açılışı yaptı: Amasya’da 150 yıllık kızlar mektebi hayata döndü

Osmanlı'nın son dönemlerinde Amerikan okulu olarak inşa edilen Kızlar Mektebinde yürütülen kapsamlı restorasyon sona erdi. Uzun yıllar atıl vaziyette kalan ve geçtiğimiz yıllarda yıkılmak üzereyken restorasyonuna başlanan 1 buçuk asırlık tarihi okul, modern bir kütüphaneye çevrildi. Osmanlı'dan kalma asırlık okul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi adı ile yeniden hayata döndü.

80 Bin Kitap, 425 Kişilik Kapasite: Merzifon'un Yeni Kütüphanesi Açıldı

Tescilli Kızlar Mektebi restore edildi, 80 bin kitap ve 425 kişilik kapasiteye sahip yeni nesil halk kütüphanesi Merzifon'da hizmete girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeni Nesil Halk Kütüphaneleri vizyonu kapsamında Merzifon'da önemli bir kültür yatırımını hayata geçirdi. Uzun yıllar kiralık binada hizmet veren Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından tarihi Kızlar Mektebi binasında kapılarını açtı.

Tarihi Yapı Kültür Merkezi Oldu

Tescilli kültür varlığı olan Merzifon Kızlar Mektebi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek modern bir halk kütüphanesine dönüştürüldü. Yapının, kültürel mirası korurken toplumun günlük yaşamına aktif şekilde katılması hedeflendi. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya ve Merzifon'un tarihsel ve kültürel derinliğine dikkat çekerek, kadim şehirlerin hafızasını yaşatan bu tür yatırımların önemini vurguladı.

Bin 800 Metrekarelik Kültür Alanı, Dört katlı olarak hizmete açılan kütüphane; Yaklaşık bin 800 metrekare kullanım alanı, 80 bin kitaplık koleksiyon kapasitesi, 425 kişilik oturma düzeni ile Merzifon'un kültür altyapısına güçlü bir katkı sundu.

YAŞAYAN VE ÜRETEN KÜTÜPHANE ANLAYIŞI

Bakan Ersoy, kütüphanelerin artık sadece kitap okunan alanlar olmadığını belirterek, "Yaşayan Kütüphane" ve "Üreten Kütüphane" anlayışıyla sosyal ve eğitsel merkezlere dönüştürüldüğünü ifade etti. Yeni Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde;

0–3 yaş bebek bölümü

4–6 yaş ve 7–14 yaş çocuk alanları

Yetişkin okuma ve araştırma salonları

Çok amaçlı salon

Engelli bireyler için erişilebilir alanlar

İki etkinlik atölyesi

Grup çalışma odaları ve eğitim sınıfı yer alıyor.

Kütüphanelerde Büyük Dönüşüm

Son 8 yılda Türkiye genelindeki kütüphane yatırımlarına da değinen Ersoy, kütüphane kullanım alanının 325 bin metrekareden 800 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 94 binden 150 bine yükseldiğini açıkladı. 2025 itibarıyla halk kütüphanelerinde üye sayısının 7,6 milyona, kitap sayısının ise 26,4 milyona ulaştığını belirtti.

Dijitalleşme ve Yapay Zekâ Desteği

Millî Dijital Kütüphane Projesi kapsamında milyonlarca kaynağın erişime açıldığını belirten Ersoy, yapay zekâ temelli kütüphane asistanlarıyla bilgiye erişimin kolaylaştırıldığını söyledi. Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin de bu dijital altyapıya entegre edileceği aktarıldı.

Bakan Ersoy Çocuklarla Buluştu

Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış sonrası kütüphaneyi gezen Bakan Ersoy, kütüphanedeki çocuklarla bir araya gelerek minik okurlara hediyeler verdi.