Bakan Ersoy, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti:

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, İstanbul Beykoz'daki Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti ve Türk dizi sektörünün son 20 yılda ulaştığı gücü değerlendirdi.

Ersoy, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman", "Destan" ve "Ateş Kuşları" gibi yapımların çekim sahalarını gezdi, film süreçlerini yerinde inceledi.

İstanbul sokaklarının yansıtıldığı platoda Türk dizileri ve sinema sektörünün dünyada ulaştığı başarıları değerlendiren Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170'e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğinin altını çizdi.

Bakan Ersoy, "Özellikle dünya geneline baktığınız zaman Amerika ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İstanbul başta olmak üzere birçok dizi için çekim platosu haline geldiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasının film platosu olarak kullanılması için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü diziler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin evlerine, cep telefonlarına ulaşma imkanı sağlıyorsunuz."

TÜRK DİZİLERİ 1,5 MİLYAR GÖRÜNTÜLEME ALDI

Ersoy, Türk dizilerinin sadece kültürel değil, turistik etki de yarattığını anlatarak, dünyada birçok kişinin dizileri seyrederek seyahat kararlarını o filmlerde gördükleri mekanlarla orantılı şekilde aldıklarını belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile 200'e yakın ülkede çok yoğun tanıtım yapıldığını hatırlatan Ersoy, Türk dizilerinin gücünü son 10 yıldır çok ciddi bir şekilde kullandıklarını ifade etti.

Bunun tanıtım için çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, bu yıl TGA'nın tanıtım amaçlı iki önemli deneme yaptığını belirtti. Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle Antalya ve İstanbul ile ilgili mini diziler çektik ve 1,5 milyar görüntüleme aldık, 100 milyonlarca izlenme aldık. Bu tepkiler de çok olumlu. Şimdi artık bunu, bu yeni iletişim modelini daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine, hedef pazarlarımıza Türk dizileriyle ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin kültürünü, güzelliklerini ama her şeyden önemlisi Türkiye'nin cazibe noktalarını, insanların ellerine, cep telefonlarına eriştirmek bu dizilerle mümkün."

"SADECE BİR FİLM PLATOSU GİBİ DEĞİL, TURİSTİK CAZİBE NOKTASI OLARAK DA KULLANILIYOR"

Bozdağ Film Platolarının turizm açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Türkiye'nin bu tarz mekanlara sahip olması çok önemli. Burada güzel bir şey başarmışlar. Artık sadece bir film platosu gibi değil, bir turistik cazibe noktası olarak da kullanılıyor. Bozdağ Platolarının bu şekilde turizme de hizmet vermesi bizi hem sevindirdi hem gururlandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Bunların örneklerinin önemli turizm merkezlerine yayılmasında çok fayda gördüklerini sözlerine ekleyen Ersoy, "Hem film dizi sektörüne bir yatırım oluyor hem turizm sektörüne bir yatırım oluyor. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan İstanbul Riva'daki 250 dönümlük platoyu inceleyen Ersoy'un programı, Mehmet Bozdağ'ın özel hediye takdimiyle sona erdi.