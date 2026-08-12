Bakan Ersoy duyurdu: Rami Kütüphanesi dünyanın en iyi ’yeşil kütüphanesi’ seçildi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; IFLA'nın Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü (ENSULIB) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen 'Yeşil Kütüphane Ödülleri'nin kazananları açıklandı. İstanbul'daki Rami Kütüphanesi, '19'uncu Yüzyıldan Kalma Tarihi Bir Kışlanın İklim Dirençli Kentsel Ortak Alana Dönüştürülmesi' projesiyle 'Büyük Ölçekli Proje' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmaya 27 ülkeden toplam 62 başvuru yapıldı.

'BÜYÜK BİR GURUR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin başarısını sanal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, paylaşımında, "Rami Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu tarafından düzenlenen '2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Atıl durumdaki tarihi Rami Kışlası'nı; çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Türkiye'den bu prestijli ödülde büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanemiz, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı. Tarihi mirasımızı koruyarak geleceğin kütüphanelerini inşa etme vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ ASIRLIK KIŞLADAN YEŞİL KÜTÜPHANEYE

1826-1828 yıllarında inşa edilen Rami Kışlası, tarihi kimliği korunarak gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2023 yılında Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Yaklaşık 36 bin metrekarelik tarihi yapı dokusu korunurken, kütüphanenin çevresinde 51 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Rami Kütüphanesi'nde yağmur suyunun yeniden kullanılması, düşük tüketimli ekipmanlar, LED aydınlatmalar ve güneş enerjisi uygulamalarıyla sürdürülebilirlik hedefleniyor. Çevre düzenlemesinde 696 ağaç ve 99 bin çalı bulunurken, biyolojik gölet ve sazlık alanlarla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

8,2 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

2 milyon kitaplık koleksiyona ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi, hizmete açıldığı 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar 8,2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde 8 bin 360 etkinlik, 3 bin atölye ve eğitim programı düzenlendi. Ayrıca 1611 okul ve 325 farklı kurum kütüphanede ağırlandı. Ödül, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90'ıncı IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi kapsamında Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'na takdim edildi.