Bakan Ersoy: Haydarpaşa’da Sirkeci’de kesinlikle AVM ve otel olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklamak için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi. Mehmet Nuri Ersoy, turist sayısı ve gelirlerinde yaşanan artışın sürdüğünü dile getirerek bu yılın ilk 9 ayında 49 milyon 181 bin turist sayısına ulaştıklarını söyledi.

'ANADOLU YAKASINA KÜLTÜR VE SANAT ADASI KAZANDIRILMIŞ OLACAK'

Bakan Ersoy "2024 Ağustos ayında Haydarpaşa ve Sirkeci gar bölgeleri geçici süreyle Kültür Bakanlığına devredildi. Kültür Bakanlığı olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar Kültür ve Sanat Projesiyle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İlk etapta bir Danışma Kurulu oluşturduk. Haydarpaşa Gar kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun restore edilecek. Demiryolu taşımacılık faaliyetleri devam edecek. Binalar restorasyon sonrasında arkeopark, arkeoloji müzesi, kütüphane, performans sanatları merkezi, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri olarak değerlendirilecektir. Sanat ve tasarım kampüsleri oluşturulacak ve bu şekilde proje detaylandırılacak. Burada Marmaray var Marmaray hattı zaten proje kapsamı dışında. Burada da demiryolu taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek. Devlet Demiryollarının Sirkeci - Kazlıçeşme Nostaljik Tramvay Hattı projesi var. O da aynen öngörüldüğü gibi çalışmaya devam edecek. Yine Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan yapılar. Bunlardan biri Göç Müzesi. Yine Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Hem Haydarpaşa'da hem de Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, Millet Bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak. Hedefimiz 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivaliyle Haydarpaşa ve Sirkesi Kültür Vadilerini İstanbullulara hediye etmek" şeklinde konuştu.