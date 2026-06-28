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Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:49 Son Güncelleme: 28.06.2026 17:59

Bakan Ersoy: Kadir İnanır, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın cenaze namazı öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı." ifadelerini kullandı.

DHA Yaşam
Bakan Ersoy: Kadir İnanır, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı
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Sanatçı Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazının kılınacağı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SANATÇIMIZDI"

Cenaze namazı öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir devrin, Yeşilçam'ın, hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz, ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır bu uğurladığımız eşsiz değerlerimizle birlikte, bir devir hiç geri dönmemecesine kapanmış oluyor. Öyle bir devir ki, birkaç neslin duygularını, yaşamlarını, hayallerini beyaz perdeden ayna tutan çok önemli değerlerimizi kaybediyoruz.

Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.

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Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, tüm sanatseverlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KADİR İNANIR #MEHMET NURİ ERSOY #YEŞİLÇAM #LEVENT

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Bakan Ersoy: Kadir İnanır, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı
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