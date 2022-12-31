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Giriş Tarihi: 31.12.2022 13:33

Bakan Ersoy Kız Kulesindeki çalışmaları yakından inceledi

İstanbul’un sembol yapılarından olan Kız Kulesinde devam eden ahşap kubbe çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yakından incelendi. Bakan Ersoy, çalışmaların Mart ayı sonlarına doğru biteceği kaydedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bakan Ersoy Kız Kulesindeki çalışmaları yakından inceledi

Boğazın simge yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçen yıl başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kız Kulesi, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

Restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Ersoy, restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Mimar Han Tümertekin'den bilgi aldı. Restorasyonun Mart sonunda bitirileceği belirtildi.

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Bakan Ersoy Kız Kulesindeki çalışmaları yakından inceledi
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