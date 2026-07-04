Bakan Ersoy: Kültür politikalarımızın şekillenmesine katkı sunacak her değerlendirmeyi kıymetli buluyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Fatih Külliyesi'nde bir araya geldi.

Bakan Ersoy ile Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin köklü medeniyet birikiminin korunması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve kültür alanında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca kültür politikalarına katkı sağlayacak fikirler ile ortak hassasiyet taşıyan konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan her kültürel çalışmayı değerlendirdiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, Fazlıoğlu'nun yaptığı çalışmaların akademi dünyasında önemli yeri olduğunu sözlerine ekledi.

"KÜLTÜR POLİTİKALARIMIZIN DÜŞÜNCE PERSPEKTİFİYLE ŞEKİLLENMESİNE KATKI SUNACAK HER DEĞERLENDİRMEYİ KIYMETLİ BULUYORUZ"

Fazlıoğlu'nun yaptığı çalışmalarla akademi alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Bakan Ersoy, "Bilim tarihi ve düşünce geleneği üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarla akademi dünyamıza önemli katkılar sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile bir araya geldik. Medeniyet birikimimiz, kültürel mirasımız ve düşünce geleneğimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kültür politikalarımızın güçlü bir tarih ve düşünce perspektifiyle şekillenmesine katkı sunacak her değerlendirmeyi son derece kıymetli görüyoruz. Bilim tarihi ve felsefe alanındaki değerli çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatına katkı sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na nazik ev sahipliği ve verimli sohbeti için teşekkür ediyorum" diye konuştu.