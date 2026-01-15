Bakan Ersoy: Son 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Patnos İlçe Halk Kütüphanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ahmedi Hânî'nin ocağında bulunmaktan ve tarihi, kültürel ve coğrafi değerleriyle öne çıkan Ağrı'da vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, açılış vesilesiyle Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin ülke, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bakanlık olarak sorumluluk alanlarındaki her sahada vatandaşların beklenti, ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, Patnos İlçe Halk Kütüphanesinin ilçenin kültür yaşamına değer katacak önemli bir ilim ve kültür yatırımı olduğunu söyledi. Kütüphanenin eski binasında kısıtlı bir alanda hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Ersoy, daha fazla kişinin, özellikle çocuklar ve gençlerin rahatça faydalanabilmesi amacıyla kütüphanenin 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip yenilikçi bir binaya taşındığını belirtti. Bakan Ersoy, yeni kütüphanenin bin kişilik çalışma kapasitesi, 40 bin kitaplık zengin koleksiyonu, gençleri geleceğin dünyasına hazırlayacak atölyeleri ve etkinlik alanlarıyla hizmet vereceğini kaydetti. Okuma ve öğrenme alışkanlığının mümkün olan en erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çeken Bakan Ersoy, Patnos İlçe Halk Kütüphanesinde en küçük okurlar için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümünün bulunduğunu, her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal alanlarla ailece vakit geçirilebilecek bir mekân oluşturulduğunu dile getirdi. Gençlere seslenen Bakan Ersoy, Ahmed-i Hânî'nin "İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir" sözünü hatırlatarak, gençleri kütüphanenin rafları arasında yeni dünyalar keşfetmeye davet etti. Geçen yıl Patnos'ta kütüphane kullanıcı sayısının 45 bini aştığını aktaran Bakan Ersoy, yeni bina ile bu sayının 100 binin üzerine çıkacağına inandığını söyledi.

Kütüphanelerin kent hafızasını geleceğe taşıyan en önemli yapılar olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, yıllardır ülkenin dört bir yanında yeni nesil halk kütüphaneleri inşa ettiklerini, mevcut yapıları güçlendirip geliştirdiklerini, kütüphaneleri sadece kitap ve bilgi kaynaklarının sunulduğu mekânlar olmaktan çıkararak toplumsal gelişim merkezlerine dönüştürdüklerini belirtti. Bakan Ersoy, 2002 yılından bugüne kadar yalnızca Ağrı'ya kütüphanecilik hizmetleri için güncel rakamlarla 261 milyon liranın üzerinde ödenek ayrıldığını belirterek, "Bizim derdimiz, bu toprakların her bir ferdinin kitaba, bilgiye ve kültüre en kolay şekilde ulaşmasıdır. Patnos İlçe Halk Kütüphanemiz bu yolda hayata geçirdiğimiz hizmet ve eser silsilemizin bir parçasıdır." dedi.

Yatırımların Patnos ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, Ağrı genelinde 9 halk kütüphanesiyle hizmet verdiklerini, merkez ilçede yapımı devam eden Ağrı İl Halk Kütüphanesinde ise inşaat oranının yüzde 80'e ulaştığını ve projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Patnos İlçe Halk Kütüphanesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Ersoy, kütüphanenin Patnos'a ve Ağrı'ya hayırlı olmasını diledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç da törende yaptığı konuşmada, Patnos'ta bilginin, düşüncenin ve ortak geleceğin kapılarının aralandığını söyledi. Yaklaşık 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip kütüphanenin aynı anda 1000 kişinin ders çalışabileceği kapasiteyle ilçeye önemli bir yaşam ve öğrenme merkezi kazandırdığını belirten Vali Koç, kütüphanenin her yaştan vatandaşa hitap eden modern bir kültür yuvası olarak tasarlandığını ifade etti.

Vali Koç, Patnos İlçe Halk Kütüphanesinin yalnızca bugünün değil, yarının Türkiye'sine de hizmet edeceğini vurgulayarak, kültür ve eğitime yapılan her yatırımın milletin istikbaline atılmış sağlam bir temel olduğunu söyledi. Kütüphanenin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına uzun yıllar değer katacağını dile getiren Vali Koç, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.