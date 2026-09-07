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Giriş Tarihi: 7.09.2026 14:44

Bakan Ersoy ve Prof. Dr. Afyoncu'dan 'Ortak Hafıza' görüşmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu makamında ağırladı. Görüşmede, Türkiye'nin kültürel mirası ile ortak hafızanın korunarak gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı.

Bakan Ersoy ve Prof. Dr. Afyoncu’dan ’Ortak Hafıza’ görüşmesi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin köklü tarihî ve kültürel mirası, ortak hafızanın gelecek nesillere aktarılmasının önemi ve bu alanda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Tarih, kültür ve ortak hafızamız üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, değerli çalışmalarında başarılar diliyorum."

#ERHAN AFYONCU #MEHMET NURİ ERSOY #TÜRKİYE

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Bakan Ersoy ve Prof. Dr. Afyoncu'dan 'Ortak Hafıza' görüşmesi
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