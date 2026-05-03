



F1 SÜRECİ: BU İŞİN DAHA BAŞINDAYIZ



"F1 süreci 3 yıldır yürüttüğümüz, altyapısını hazırladığımız bir süreçtir. Öyle bir ayda iki ayda getirilecek bir organizasyon değil bu. Sizden bir sürü taahhütler istiyorlar, bir sürü destekler istiyorlar. Takvime girmek çok zordur; onların rotasına uymanız, şehir içinde önlemler almanız gerekir. Yani bu tür organizasyonlar istediğiniz takvime gelirse size çok bir faydası var. Ama onların da takvimlerine de uyması lazım. Bizim tam istediğimiz takvimde oldu.



O, çünkü bir rota çizerek geliyor. Bir gün Miami'ye gidip bir gün Singapur'a gidemiyor. Kendi rotası üzerinde sizi bir takvime yerleştirmesi lazım. Orada bir açıklık oluşması gerekiyor. Bu birinci konu. İkincisi sizin şehir içinde de birçok önlem almanız, onlara taleplerde bulunmanız gerekiyor. Çünkü yoğun bir trafik getirecek.



Biz bu sefer Singapur'u örnek alıyoruz. Yarış öncesi, esnası ve sonrası olarak üç ayrı paket sunacağız.



Bakın, üç yıldır hazırlandığımızı söylüyoruz; aslında henüz hiçbir şey görmediniz. Biz bu işin daha başındayız."



1 MİLYAR ERİŞİM ELDE EDİLDİ



"İlk aşamada 1 milyar erişim elde edildi. Bu gerçekten olağanüstü bir rakam. Üstelik zamanlama da bizim açımızdan oldukça avantajlı oldu; tam bu hassas süreçte gerçekleşti. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası algısını güçlendiren, adeta tescilleyen yeni bir adım niteliğinde oldu. Ayrıca karşı tarafın da büyük bir istekle dahil olduğu bir süreç yaşandı.



Daha önce de söylediğim gibi, bu organizasyonu sadece bir yarışma olarak ele almayacağız; farklı yaklaşımlarla genişleteceğiz. Örneğin, bunu çeşitli paketler ve rotalarla entegre edeceğiz. Eskiden yalnızca yarışmanın gerçekleştiği üç güne odaklanılırdı, ancak artık böyle değil.



Artık diyoruz ki: İstanbul'la birleştirin, ardından Antalya'ya geçin, oradan Ege'ye devam edin. Yani deneyimi yayarak paketi büyütüyoruz—bu birinci stratejimiz. Bunun yanı sıra "Masters" odaklı bir çalışmamız da var. Örneğin, İstanbul'da bir Masters organizasyonu düzenleyip bunu bir haftalık programa dönüştürmek; bu sürede üç gününü yarışlara ayırmak ve üst düzey takım yöneticilerini, yani nitelikli ziyaretçileri bu deneyime dahil etmek istiyoruz.



Konaklama tarafında harcamaların artırılması kritik; özellikle kişi başı gecelik geliri yukarı çekmek gerekiyor. Zaten verilere baktığımızda bu artışın yansımasını görüyoruz. 2017'de elde edilen döviz bazlı gelirle bugünkü seviyeyi kıyasladığımızda, kişi başı gecelik harcamada %40–45'in üzerinde bir artış söz konusu. Burada artık sadece 'kişi başı toplam gelir' değil, özellikle :kişi başı gecelik gelir' temel performans göstergesi haline gelmiş durumda. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin önemli bir mesafe kat ettiği açık."



TÜRKİYE BİR ÇEKİM NOKTASI HALİNE GELDİ



"Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara yaklaşımı da değişti. Formula 1 gibi büyük organizasyonlardan, FIFA World Cup ve UEFA European Championship gibi dev turnuvalara kadar artık daha aktif bir şekilde ev sahipliği hedefleniyor.



Türkiye bu tür etkinliklere başvuruyor, organizasyonları ülkeye kazandırıyor ve her biri için ayrı, kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyor.



Bu süreç sadece etkinlik günleriyle sınırlı değil. Öncesinde uluslararası basın davet ediliyor, organizasyonun yapılacağı şehirler tanıtılıyor ve haber değeri oluşturuluyor. Turnuva sırasında zaten yoğun bir medya görünürlüğü sağlanıyor, sonrasında da etki devam ettiriliyor. Yani baştan sona planlanmış bir iletişim ve algı yönetimi söz konusu.



Bugün gelinen noktada Türkiye, bu tür büyük organizasyonların süreç yönetimini oldukça sistematik ve profesyonel bir şekilde yürütüyor. Bunun arkasında da son yaklaşık 7 yılda oluşturulan altyapı, kurumsal yapı ve organizasyon kabiliyeti var. Şu anda bu yatırımların somut faydaları görülüyor."

