Bakan Ersoy'dan "Görevimiz Tehlike" açıklaması: Biri densizlik yaptığı diye her şey bir anda iptal olmaz

GÜNÜBİRLİK EVLER: KONAKLAYAN KİŞİLERİ BİLDİRMEK ZORUNDA OLACAKLAR



Bakan Ersoy, günübirlik evlerle ilgili olarak, "Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında biz günübirlik kullanım diyoruz buna. Bu tarz evlere açıkçası Bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz. Ne yapacağız? Bu tarz günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceğiz kanuni mevzuatta bir değişiklik yaparak. Onlar bir belge almak zorunda kalacaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak. O vergiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye'de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler. Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor." dedi.