Bakan Ersoy’dan Kocaeli’ye turizm müjdesi

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen Türkiye 100 Yılı programı kapsamındaki 12 ilçelik Kocaeli saha çalışması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla start aldı. Gün boyu sürecek saha programı öncesinde Maide Restoran'da geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi. 12 misafir milletvekili, Kocaeli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve teşkilat yöneticilerinin yer aldığı toplantıda Ersoy, teşkilat mensuplarına önemli mesajlar verdi.

TALUS: "472 MAHALLEDE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Türkiye 100 Yılı etkinlikleri doğrultusunda Kocaeli'nin 12 ilçesinde tam kadro sahada olacaklarını ifade ederek; "Bugün vatandaşlarımızı, üyelerimizi, gazilerimizi, şehit yakınlarımızı ziyaret edeceğiz. 472 mahallede tüm üyelerimizin ziyaretine devam ediyoruz. Bakanımız ve misafir milletvekillerimizle kenttin her noktasında vatandaşlarımızı dinleyeceğiz" dedi.

BÜYÜKAKIN: "21. YÜZYILIN TÜRKİYE'SİNE HAZIRLANIYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise AK Parti teşkilatlarının kentte önemli hizmetlere imza attığına dikkat çekerek; "Büyük bir ufka hazırlanıyoruz. 21'inci yüzyılın Türkiye'sini hazırlıyoruz. Önümüz çok daha aydınlık olacak. Çok daha güzel eyler başarılacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu teşkilatlar hem dünyaya hem ülkemize çok iyi hizmetler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

ERSOY: "TURİZMDE SÜPER LİG SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Türkiye'nin 25 yıllık süreçte her alanda büyük aşama kaydettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, savunma sanayinde dışa bağımlılığın bittiğini söyledi. Covid-19 ve 6 Şubat depremleri gibi büyük sınamalardan devletin yaraları hızla sararak çıktığını hatırlatan Ersoy, Türkiye'nin turizm alanında da artık süper lige yükseldiğini vurguladı.

KOCAELİ'NİN YATAK KAPASİTESİ 16 BİNİ AŞTI

Kocaeli'ye yapılan yatırımların rakamsal dökümünü paylaşan Bakan Ersoy; "Bakanlığımız faaliyetlerinde Kocaeli'ne özel bir parantez açtığımızda, son 24 yılda şehrimizde kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu süreçte kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına ve yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verdiğimiz destek 321 milyon liradan fazladır. 2002 yılında şehrimizde işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 33, bu tesislerdeki yatak kapasitesinin 966 olduğunu görüyoruz. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla konaklama tesisi sayısı 281'e, yatak kapasitesi ise 16 bin 40'a yükselmiş durumdadır" dedi.

KENTTE 17 RESTORASYON PROJESİ TAMAMLANTI

Kocaeli'nin tarihi mirasını koruma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy; "2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayımız bu yıl yaklaşık yüzde 2,3 artış sağlayarak 485 bin kişi seviyesine gelmiştir. Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden bir olan Kocaeli'nin elbette tarih ve kültür mirasını da şehrimize ve insanımıza en yüksek faydayı sunacak şekilde değerlendiriyoruz. Arkeoloji çalışmaları kapsamında, 2026 ödeneğini de sunmuş olduğumuz "Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısı" devam ediyor. Bunun yanında restorasyon, müze ve ören yeri çalışmaları kapsamında son 8 yılda 17 ayrı proje ve uygulamayı da tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi özelinde bir çalışmamız devam ediyor. Ayrıca 2026 Yatırım Programımız kapsamına aldığımız 4 farklı projemiz daha var" şeklinde konuştu.

20 BİN HEKTARLIK ALANIN ÇEVRE PLANI ONAYLANDI

Sözlerinin devamında Kocaeli için beklenen imar müjdesini açıklayan Bakan Ersoy; "Bu güzel birliktelik vesilesiyle bir de müjde vermek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan yaklaşık 20.000 hektar yüzölçümlü "Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" Bakanlığımızca onaylanmıştır. Söz konusu plan kapsamında koruma-kullanma dengesi gözetilerek bölgenin hem doğal ve kültürel değerlerinin korunmasını hem de nitelikli ve düşük yoğunluklu turizm tesislerinin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİ YAYGINLAŞACAK

Yeni planla hedeflenen turizm modellerini aktaran Ersoy; "Bu kapsamda kıyı turizminin yanı sıra, dalış sağlık ve kültür turizmi, çiftlik/agro/eko turizm, kamp/karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesini hedefliyoruz. Bölgede onaylı üst ölçekli plan kararları doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülecektir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şehrimiz ve halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"ALGILARLA TERÖR BİTİRME İRADESİNİ ZEDELEYEMEYECEKLER"

Konuşmasının son bölümünde gündemdeki terörle mücadele ve siyasi tartışmalara değinen Bakan Mehmet Nuri Ersoy; "Türkiye'de 25 yıllık süreçte oynan tüm oyunlar büyük bir ferasetle ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin büyük bir özveri ile devam eden terörsüz Türkiye programı ile ülkenin içinde terörü bitireceğiz. Ama 24 yıldır olduğu gibi yine terörden nemalananlar ortaya çıkmaya başladı. İçerdeki kuklalar ve onların dışardaki destekçileri algı çalışmalarına başladı ve bir anda milliyetçi kesildi. Ama başaramayacaklar. Bizler sürece ilişkin halkımızın kafasındaki tüm soru işaretlerini gidereceğiz. Bu kanun ne bir pazarlık ne de bir geri adımdır. Ateşe boğulan coğrafyamızda kimsenin üzerimize kıvılcım dahi atamayacağı bir kenetlenme iradesidir" ifadelerini kullandı.