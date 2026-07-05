Bakan Ersoy’dan kültürel miras için uluslararası iş birliği vurgusu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren İslam Kültür, Sanat ve Tarih Araştırma Merkezini (IRCICA) ziyaret etti. Ziyarette, merkezin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve uluslararası projelere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşılırken, kültürel miras alanındaki iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Ersoy, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İslam medeniyetinin kültürel, sanatsal ve ilmî birikiminin uluslararası ölçekte tanıtılmasına önemli katkılar sunan IRCICA'yı ziyaret ederek merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldık. İslam dünyasının ortak kültürel mirasının korunması, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik projeler ile uluslararası iş birliklerini değerlendirdik. Kültür ve medeniyetimizin evrensel değerlerini bilim, sanat ve araştırma ekseninde dünyaya anlatan her çalışmayı son derece kıymetli buluyoruz. Nazik ev sahipliği ve paylaştığı değerli bilgiler için IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'a teşekkür ediyorum."

Bakan Ersoy, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin hedefleri itibarıyla yalnızca Türkiye için değil, tüm İslam dünyası açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Üniversitede yetişecek bilim insanlarının insanlığa önemli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çalışmalara gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.