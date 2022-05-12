Bakan Ersoy’un eşi ünlülerle Trakya’yı gezdi

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" mottosuyla yola çıkarak,Türkiye'nin doğusunu batısına, batısını doğusuna tanıtmak, iç turizmi canlandırmak amacıyla Rotahane'yi kuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlü sanatçı ve oyuncularla, Kırklareli'ndeki Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların sergilendiği açık hava müzesini ziyaret etti. Asilbeyli köyü yolundaki Aşağıpınar ören yerine Merve Özbey, Özge Borak, Şafak Sezer, Safiye Avcı Çakmak ve İbrahim Kendirci ile gelen Ersoy'u, son kararname ile Şırnak Valiliği'ne atanan Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin karşıladı. Bilgin, burada Ersoy ile sanatçı ve oyunculara bölge hakkında bilgi verdi.

LONGOZ ORMANLARINA HAYRAN KALDIK

Kırklareli'ni çok beğendiklerini söyleyen Pervin Ersoy, "Tarih öncesindeki izleri gördük, Longoz ormanlarından da çok etkilendik. Tatil yapmak için çok keyifli bir yer" diye konuştu. Demirköy ilçesindeki Fatih Dökümhanesi ve adeta bir fotoğraf platosu olan Mert Gölü'nü de gezen Pervin Ersoy ve ünlüler, daha sonra Atatürk Evi ile Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni ziyaret etti.

TEKİRDAĞ'I DA GEZDİLER

Grup, ziyaretin ardından Tekirdağ'a geçti. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım tarafından karşılanan Ersoy ve beraberindekiler, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi gibi tarihi ve turistik yerlerde gezi ve incelemelerde bulundu. Pervin Ersoy, " Bizim Rotahane olarak 42'inci şehrimiz, Kırklareli 41'di, 41 kere maşallah dedik, 42'inci şehir de Tekirdağ oldu. En ince ayrıntısına kadar gezmeyi planladık. Mesela ilk defa duydum, 3 Kemaller Şehri olduğunu bilmiyordum. Namık Kemal, Mustafa Kemal ve Yahya Kemal hepsi de özellikle Mustafa Kemal başta olmak üzere çok değerli insanlar " dedi.