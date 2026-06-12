Bakan Göktaş, Diyarbakır’da şehit ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Göktaş, beraberindekilerle birlikte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha sonra şehit ailesini de ziyaret etti.

Bakan Göktaş, beraberindeki AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ile birlikte, 2017 yılında Diyarbakır'da çıkan çatışmalarda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın ailesini evinde ziyaret ettik. Bakan Göktaş ve beraberindekiler şehit uzman çavuş Çağlar için dua etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şehitlerin geride kalan ailelerinin kendilerine emanet olduğuna dikkat çekti.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör