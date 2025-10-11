Bakan Göktaş Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Rami Kütüphanesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kaya, yazar Merve Gülcemal ve kurumlarda hizmet alan ve aile yılı kapsamında desteklenen kız çocukları katıldı. Program ritim gösterisi ile başladı. Program daha sonra Yan Flüt Sanatçısı Merve Başoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kız çocukları söyleşisi ile devam etti.

'TÜRKİYE'DE OKULLARDA KIZ ÇOCUĞU ORANI YÜZDE 90'

Söyleşi de konuşan Bakan Göktaş, "Bir kız çocuğunun en büyük gücü eğitimde fırsat eşitliği. Yani bütün kız çocuklarımızın okullara gidebildiği bir dönem. Bence en büyük gücümüz bu. Az önce Merve ablanızın bahsettiği gibi bundan çok uzun zaman önce değil, yani belki 20 sene öncesine kadar üniversitelerde hala kız çocukları başörtüyle gidemiyordu. Bazı kız çocuklarımız okullara istedikleri gibi gidemiyordu. Şu anda Türkiye'nin her bir yanında kız çocukları oranımız okullarda yüzde 90'ın üzerinde. Amacımız tabii ki bütün kız çocuklarımızın okullarını tam ve eşit bir şekilde tamamlamalarını sağlamak" dedi.

'GELECEĞİN LİDERLERİ SİZLERSİNİZ'

Sohbet havasında geçen programda soruları cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ben sanırım küçükken hep böyle zorluklarla mücadele ettiğimde, 'Ben nasıl yapacağım?' dediğimde kendimi süper kahraman olarak görürdüm. Demek ki hepimizin, her kızın içinde bir süper kahraman potansiyeli var. Ben sadece kendim için değil bu kızlarımızın her biri, süper kahramansınız ve her birinizin içinde inanılmaz bir güç olduğuna ben inanıyorum. Yani süper gücüm olsa ne yapardım? Çözüm üretirdim. Süper gücüm olsa aslında zorluklarla daha rahat baş edebilirdim. Aslında hepiniz birer süper kahramansınız. Hepiniz kendi hikayenizin de kahramanısınız. Yaşadığınız her olayda da. Özellikle bu yaşlarda kızlar, sizler kendi hikayenizin kahramanısınız ve başka çocuklara da ilham olacaksınız. Öncelikle sana ve bütün kız çocuklarına şunu söylemek istiyorum. Geleceğin liderleri sizlersiniz kızlar. Geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları belki de anneleri geleceğin astronotları belki bu salonlardan çıkacak" dedi.