Bakan Göktaş, kız isteyip yüzük taktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, geçen hafta sosyal medya hesabından kendisine mesaj atarak davet eden Mehmet Fatih Tuğ (26) ile Edanur Özdemir (25) çiftinin, İstanbul Sultangazi'de kız isteme ve nişan merasimine katılıp geç çiftin yüzüklerini taktı. Gençlere ömür boyu mutluluklar dileyen Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda gençlerimize, ailelerimize yönelik çok önemli desteklerimiz var. Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu" diye konuştu. Mehmet Fatih Tuğ da "Geçtiğimiz cuma günü Bakan'ımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet ettim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar" ifadelerini kullandı.