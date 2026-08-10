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Giriş Tarihi: 10.08.2026 17:54

Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.

DHA
Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit ailelerimize, istikbalimiz ve istiklalimiz için canını ortaya koyan gazilerimize duyduğumuz vefayı her fırsatta gösterme gayretindeyiz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz yeni düzenleme, onların ihtiyaçlarına çözüm üretme kararlılığımızın somut bir nişanesidir. Hiçbir şehit yakınımızın ve gazimizin kendisini yalnız hissetmesine, herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Kahramanlarımızın ve aziz şehitlerimizin emanetlerini gözetmeye, devletimizin imkanlarını onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

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Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
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