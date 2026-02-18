Bakan Göktaş ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana’da huzurevi açtı

Yoğun katılımın gerçekleştiği merkezin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz bugün ne söylüyorsak, ne yaşıyorsak bize atalarımızdan, büyüklerimizden kalan hayatı, geleneği, onların bize aktardığı temiz bilgileri yaşatarak hayatımıza devam ediyoruz. Sen iyi ol ve iyilerle karşılaş. Bizde iyilik bir lütuf değil, bir hayat tarzı. Kovid 19 zamanında daha ilk verilen emirlerden bir tanesi, bütün polis, asker ve bakanlık çalışanlarının yaşlıları gezip evlerinde eksik var mı diye not almasıydı. Avrupa'nın birçok yerinde yaşlılar 20-30 gün sonra huzurevinde ölü bulundu. Bizim bakanlığımız onlara tek tek gidip bakım hizmetini götürdü" dedi.

HER EV YUVA DEĞİLDİR

Her evin yuva olmadığını da ifade eden Çelik, "Üzerinize yağmur yağmasın diye karnın doysun diye girdiğiniz yer evdir. Ancak her ev yuva değildir. Oranın yuva olması için insanların birbiriyle anlamlı bağlarının olduğu dünya gerekir. Burada yapılan hobi bahçeleri, spor alanları büyüklerimiz için burayı ev olmaktan çıkartıp yuva yapmıştır. Siyaset sadece iktidar olmak için yapılmaz, pek çok değeri yaşatmak için yapılır" dedi.

HİZMETLERİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevini kente kazandıran bağışçılar Asiye Hülya Tosmur ve eşi İbrahim Tosmur'a teşekkür etti. Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Adana'da sosyal hizmet ağımıza yeni bir kuruluşu katıyoruz. 71 kişilik bu huzurevi büyüklerimiz için yeni bir yuva olacak. 24 yılda yaptığımız her yatırımda sosyal politikayı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kalıcı bir güvenceye dönüştürdük. Hiç kimseyi geride bırakmayarak, hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık. Depremlerde, Kovid-19 zamanında önce yaşlı büyüklerimizi, engellilerimizi ve bakım ihtiyacı olanları güvenli yerlere yerleştirdik. Geçtiğimiz yıl 380 binden fazla aileye bakanlık olarak misafir olduk. Bu senede bakanlık olarak vatandaşlarımızın iftar sofralarına misafir olmaya devam edeceğiz. Sosyal hizmetlerimizle hayatına dokunduğumuz tüm hanelere hizmetlerimizi kesintisiz ulaştırmaya devam edeceğiz."