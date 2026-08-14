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Giriş Tarihi: 14.08.2026 14:55

Bakan Göktaş'tan 'Ahmet Baran Yazgan' mesajı: Taciz iddialarının takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ın 'taciz' ve 'darp' skandalına ilişkin bir mesaj verdi. Bakan Göktaş, taciz iddialarının takipçisi olacağını açıkladı. Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez." dedi.

İHA
Bakan Göktaş’tan ’Ahmet Baran Yazgan’ mesajı: Taciz iddialarının takipçisi olacağız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne'de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece vahim olduğunu belirtti.

Göktaş şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

#EDİRNE #MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #CHP

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Bakan Göktaş'tan 'Ahmet Baran Yazgan' mesajı: Taciz iddialarının takipçisi olacağız
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