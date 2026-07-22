Bakan Göktaş’tan İslam düşmanı Tijen Mergen’e tokat gibi cevap

İslam düşmanı Tijen Mergen'in, Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası'yla ilgili sosyal medya paylaşımında çarşaflı ve takkeli öğrenci ve veliler için kullandığı saldırgan ifadeler sosyal medyada tepki görmüştü.

PİSLİĞİNİ BU SÖZLERLE KUSTU

Müslümanlara yönelik kinini kusan Mergen, çarşaflı öğrencileri, takke takan babaları ve tesettürlü aileleri hedef aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim burkuk seyrettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan… Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim."

BAKAN GÖKTAŞ: 'VESAYETÇİ ZİHNİYETİN ARTIK HİÇBİR KARŞILIĞI YOK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan anneleri, aileleri hedef almak çağdaşlık değil, apaçık bir ayrımcılıktır. Kılık kıyafet üzerinden insanları aşağılayan, milletimizin değerlerine tepeden bakan ve toplumun bir kesimini küçümseyen bu eski vesayetçi zihniyetin Türkiye'de artık hiçbir karşılığı yoktur.

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız. Milletimizi ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve birbirine düşürmeye çalışanlara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."