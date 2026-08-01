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Giriş Tarihi: 1.08.2026 11:38

Bakan Göktaş'tan Mersin'de şiddete uğrayan çocukla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuğun ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını, ailenin ihtiyaç duyduğu tüm destek hizmetlerinin titizlikle sunulmaya devam edileceğini bildirdi.

AA
Bakan Göktaş’tan Mersin’de şiddete uğrayan çocukla ilgili açıklama
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuğun ailesini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirterek, tedavisi hastanede devam eden çocuğa acil şifalar diledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ KARARLILIKLA KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Olayın tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Uzman ekiplerimiz, hastanede tedavisi devam eden evladımızın ailesine yönelik psikososyal destek sürecini başlattı. Aileye ihtiyaç duyduğu tüm destek hizmetleri titizlikle sunulmaya devam edilecek. Şiddet uygulayan şahıs emniyet birimlerince yakalanarak hakkında adli süreç başlatıldı. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, onların haklarını ve güvenliğini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN #MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

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Bakan Göktaş'tan Mersin'de şiddete uğrayan çocukla ilgili açıklama
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