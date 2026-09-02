Haberler Yaşam Haberleri Bakan Gürlek açıkladı: Silivri'deki gemi kazasıyla ilgili soruşturma!
Giriş Tarihi: 2.09.2026 13:40

Bakan Gürlek açıkladı: Silivri'deki gemi kazasıyla ilgili soruşturma!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

DHA
Bakan Gürlek açıkladı: Silivri’deki gemi kazasıyla ilgili soruşturma!
  • ABONE OL

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır. Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AKIN GÜRLEK #SİLİVRİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Gürlek açıkladı: Silivri'deki gemi kazasıyla ilgili soruşturma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA