Haberler Yaşam Haberleri Bakan Gürlek: “Bağımsız ve egemen bir Filistin için desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz”
Giriş Tarihi: 16.02.2026 14:30

Bakan Gürlek: “Bağımsız ve egemen bir Filistin için desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz”

İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki gösteren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararının asla kabul edilemez olduğunu belirten Adale Bakanı Akın Gürlek Bu adımın, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil ettiğini vurguladı.

BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR FİLİSTİN İÇİN DESTEĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Gürlek, "Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

