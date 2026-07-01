Bakan Gürlek’ten Bakü’de yoğun diplomasi trafiği

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "iki devlet, tek millet" anlayışı doğrultusunda yürütülen temaslarda adalet alanındaki iş birliği masaya yatırıldı.

İKİLİ ANLAŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Gürlek, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamuran Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mevcut adli iş birliği, suçla mücadelede ortak çalışmalar ve iki ülke arasında yürürlükte bulunan ikili anlaşmaların daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

ADALET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bakü programı çerçevesinde Azerbaycan Adalet Bakanı Ferit Ahmedov ile de görüşen Bakan Gürlek, iki ülkenin adalet teşkilatları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

BÜYÜKELÇİLİĞE ZİYARET

Bakan Gürlek, resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Büyükelçi Birol Akgün ile bir araya gelen Gürlek, büyükelçiliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Bakü İçişleri Müşaviri ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da hazır bulundu.