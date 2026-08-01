Bakan Gürlek duyurdu! 17 yıllık bebek cinayeti aydınlatıldı...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kamu vicdanında derin izler bırakan iki önemli dosyanın aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, faili meçhul suçların çözülmesinin cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, suçluların adalet önünde hesap vermesi ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

17 SONRA GELEN ÇÖZÜM

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre, Bandırma'da 10 Mayıs 2009'da bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili dosya yeniden incelendi. Daha önce bebeğin annesi tespit edilerek yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak biyolojik babanın kimliği belirlenememişti.

Yeniden yürütülen soruşturmada, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan incelemede U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemeleri sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

CEYHAN CİNAYETİNDE DELİLLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Gürlek, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eyyüp Özbadem cinayetine ilişkin dosyanın da yeniden ele alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ile ifadelerdeki çelişkilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından işlendiği, M.A. ile O.K.'un ise faillerin eylemine yardım ettiği tespit edildi.

Soruşturma sırasında şüphelilerin olay öncesine ait kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlenmeye çalışıldığı da belirlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklanırken, delilleri gizledikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

"HİÇBİR DOSYA KADERİNE TERK EDİLMEYECEK"

Açıklamasında dosyaların aydınlatılmasında görev alan Bandırma ve Ceyhan Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız" ifadelerini kullandı.