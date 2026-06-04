Bakan Gürlek duyurdu: Binlerce personelin merakla beklediği sonuçlar açıklandı

Adalet Bakanlığı personelinin katıldığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personeller de belli oldu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi.

"PERSONELİMİZİN KARİYER YOLCULUĞUNU DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda personelin mesleki gelişimini ve kariyer süreçlerini desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Gürlek, "Sınav ve tercih süreçlerini başarıyla tamamlayarak yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personelimizi gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Yapılan atamaların teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILDI

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçlarına, "https://pgm.adalet.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.