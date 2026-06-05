Bakan Gürlek: “Terörsüz Türkiye hedefi yakında Meclis gündemine taşınacak”

Türkiye'nin her alanda güçlü bir konumda bulunduğunu vurgulayan Gürlek, ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Terörün tamamen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Gürlek, sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Gürlek, "Devletimiz ve milletimiz güçlüdür. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu süreç Meclis'te de ele alınacaktır" dedi.

Konuşmasında Ayvalı Mahallesi'nin ihtiyaçlarına da değinen Bakan Gürlek, sit alanlarına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini ve kısa süre içinde askı sürecinin başlayacağını açıkladı. Bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli yere sahip olan turizmin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinin uzun süredir talep ettiği doğalgaz yatırımıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Gürlek, gerekli görüşmelerin yapıldığını ve doğalgazın konutlar ile iş yerlerine ulaştırılması için çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Konut ihtiyacına yönelik projelere de değinen Gürlek, Ayvalı'da yaklaşık 150 TOKİ konutuna ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Programın ardından vatandaşlarla sohbet eden Bakan Gürlek, talep ve önerileri dinleyerek bölgedeki çalışmaların yakından takip edileceğini kaydetti.