Bakan Gürlek, yorgun mermiyle hayatını kaybeden Emir Yuşa’nın ailesini kabul etti

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, görüşmede dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını belirtti. Mustafa Atıcı, Bakan Gürlek'e hitaben, "Bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK: "BU OLAYI ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayın özel ekip kurularak yeniden araştırılmasını istedi. Bakan Gürlek, görüşmede yaptığı değerlendirmede, "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun."açıklamasında bulundu.

ANNE ATICI'DAN BAKAN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR

Görüşmede Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı da Bakan Gürlek'e teşekkür etti.