Bakan Gürlek’in ilk icraatı faaliyete geçti! İstanbul’daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, aHaber'de katıldığı programda, yargı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla üzerinde çalışılan projeler hakkında açıklamalarda bulunmuş, Ticaret Mahkemelerinin tek bir binada toplanmasının da bu projelerden biri olduğunu ifade etmişti. Gürlek, uygulamanın pilot il olarak İstanbul'da başlatılacağını duyurmuştu.

HSK GENEL KURULUNCA GÖRÜŞÜLDÜ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılarak İstanbul asliye ticaret mahkemeleri ile birleştirilmesine, İstanbul asliye ticaret mahkemeleri yargı çevresinin "İstanbul'un mülki sınırları" olarak yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı, HSK Genel Kurulunca görüşüldü.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazetede yayınlanan kararla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi de "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi. Karar, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak. Faaliyeti durdurulan bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

TİCARİ DAVALARIN EN KISA SÜREDE SONUCA BAĞLANACAK

Resmi gazete'de yayımlanan kararın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.