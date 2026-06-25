Bakan Gürlek’in Özgür Özel’e açtığı davada karar kesinleşti: Tazminat Kızılay’a bağışlanacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada kendisini hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davasında yargı süreci tamamlandı.

DAVA MİTİNGDEKİ AÇIKLAMALAR NEDENİYLE AÇILDI

Söz konusu dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada Akın Gürlek'i hedef alan ifadeler kullanması üzerine açıldı. Gürlek'in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan manevi tazminat davası İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, 20 Kasım 2025 tarihinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden Özgür Özel, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda Özel'in istinaf başvurusu reddedildi. Böylece İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği 150 bin TL'lik manevi tazminat kararı kesinleşirken, kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.

TAZMİNAT KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK

Kesinleşen mahkeme kararı kapsamında tahsil edilecek manevi tazminatın, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. İstinaf mahkemesinin itirazı reddetmesiyle birlikte dava süreci tamamlanırken, mahkeme kararının icrası için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.