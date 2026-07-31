Bakan Gürlek’ten açıklama! İstanbul’da yasa dışı bahis ve organize suç yapılarına yönelik operasyon...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyon ve kesintisiz işbirliğiyle, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadeleyi tavizsiz şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların cep telefonlarına farklı numaralardan toplu mesajlar göndererek yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"33 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK OLARAK İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON BAŞLATILMIŞTIR"

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmaların kullanıldığı çalışmalar sonucu, başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlarımıza yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarına karar verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli operasyon başlatılmıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir diğer soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda, Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir. Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş, olayda kullanılan tır muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğüne teşekkür etti.

Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini süreceklerini vurgulayan Gürlek, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.