Bakan Gürlek’ten adalete erişimde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Atamaların ardından değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle göreve atanan yeni bakan yardımcılarını tebrik ederek, "Üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

GÖREVİ DEVREDENLERE TEŞEKKÜR

Açıklamasında görevlerinden ayrılan bakan yardımcılarına da değinen Gürlek, Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar'a görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devlete yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

ADALETE ERİŞİMDE KARARLILIK

Bakan Gürlek, yapmış olduğu değerlendirmede, "Adaletin tesisi ve hukuk devletinin güçlendirilmesinin temel öncelikleri olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.