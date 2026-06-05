Bakan Gürlek’ten Mustafapaşa’ya yatırım müjdeleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Mustafapaşa Beldesinde vatandaşlara hitap etti. Bakan Gürlek, sit alanları, doğalgaz, TOKİ konutları ve turizm yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgeyle güçlü bağları olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, "Ben sizlerin aranızdan çıktım. Bu bölgede büyüdüm. Bu bölgenin toprağıyla yoğruldum, suyunu içtim. Bölgenin sorunlarını da çok iyi biliyorum." dedi. Bakan olduktan sonra Nevşehir'e ikinci kez geldiğini belirten Bakan Gürlek, bölgeyi daha sık ziyaret edeceklerini ifade etti. Bakan Gürlek, Nevşehir'in ve Mustafapaşa'nın ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

SİT ALANI SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bölgenin en önemli sorunları arasında yer alan sit alanları konusuyla ilgilendiğini ifade eden Bakan Gürlek,Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığı görüşmeye dikkat çekti. Adalet Bakanı Gürlek, Ayvalı Mahallesi'ndeki sit alanı sorununa ilişkin sürecin kısa süre içinde askıya çıkarılacağını belirterek, "Bu en önemli problem. Biliyorum, bu bölgenin en büyük gelir kaynağı turizm. İnşallah Allah'ın izniyle bu problem ortadan kaldırılacak" dedi.

"DOĞALGAZ ÇOK KISA ZAMANDA TÜM İŞYERLERİ VE KONUTLARA GELECEK"

Bakan Gürlek, bölgenin bir diğer önemli ihtiyacının doğalgaz olduğunu söyledi. Doğalgaz firması yetkilileriyle görüşüldüğünü aktaran Bakan Gürlek, kısa süre içerisinde doğalgazın konutlara ve iş yerlerine ulaştırılması için gerekli adımların atılacağını kaydetti.Bakan Gürlek, "Çok kısa bir süre içinde doğalgaz tamamen konutlarımıza iş yerlerimize gelecek. Bu da bizden size bir müjde olsun." diyerek doğalgaz konusunda sürecin yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

MUSTAFAPAŞA'YA 150 TOKİ KONUTU MÜJDESİ

Konuşmasında TOKİ yatırımlarına da değinen Bakan Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü söyledi. Bakan Gürlek, Mustafapaşa'da TOKİ ihtiyacı bulunduğunu belirterek,"Sağ olsun Sayın Bakanımız dedi ki 'Vatandaşlarımıza benim adıma da müjde verebilirsin. 150 konut TOKİ ihtiyacı olduğu konusunda bir an önce projeye başlayacağımızın müjdesini verebilirsin." diye konuştu. TOKİ'nin Türkiye genelinde modern konutlar inşa ettiğini belirten Bakan Gürlek, Mustafapaşa'da da vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ MUSTAFAPAŞA'DAN GEÇECEK

Turizmin bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Gürlek, Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağının Mustafapaşa'dan geçeceğinimüjdeledi. Bu adımın bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Bakan Gürlek, turist sayısının artırılması için çalışmalar yapılacağını da kaydetti. Bakan Gürlek, "Mustafapaşa, biliyorsunuz turizm bölgesi. Buradaki insanlarımız, vatandaşlarımız özellikle turizmden ekmeğini kazanıyor. Biz bakanımızla da görüştük dün. Sayın Bakanımız müjdesini verdi. İnşallah Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağı buradan geçecek. Turist sayısını artırmak için, bölgenin tanıtılması için çok iyi bir olanak olacak. Bölge gerçekten turizmle inşallah Allah'ın izniyle kalkınacak" diye konuştu.

"ANKARA'DA BİR KAPINIZ VAR, HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK"

Nevşehirli hemşehrilerine seslenen Bakan Gürlek, 33 yıl sonra bu topraklardan bir bakan çıkmasının kendisine nasip olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ankara'da bir kapınız, bir eviniz var. Her zaman Nevşehirli hemşehrilerime kapım açık. Bölgenin sorunları benim sorunlarım. Sadece biz Adalet Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarla da istişare halindeyiz. Sürekli olarak toplantı yapıyoruz. Özellikle Nevşehir'imizin, bölgemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz." dedi.

ÖRNEK BELEDİYECİLİK AK PARTİ'YLE BAŞLADI

Mustafapaşa'da 7 Haziran'da yapılacak belediye seçimlerine de değinen Bakan Gürlek, AK Parti adayına destek istedi. AK Parti belediyeciliğinin hizmet odaklı bir anlayış ortaya koyduğunu belirten Bakan Gürlek, Mustafapaşa'nın da bu hizmetlerle buluşacağına inandığını söyledi. Bakan Gürlek, "AK Parti biliyorsunuz 23 yıldan beri özellikle belediyecilik konusunda bir örnek oldu. Örnek belediyecilik AK Parti'yle başladı. İnşallah Mustafapaşa belediye seçimlerinde de 7 Haziran'da Mustafa Özer Başkanımız talip. Bir hemşehriniz olarak, bu topraklarda büyüyen bir evlat olarak sizden destek bekliyorum." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara teşekkür eden Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Her zaman kapım size açık. Adalet Bakanı olarak değil, beni bir kardeşiniz olarak görün. Her zaman kapımız açık. Üzerimize ne düşüyorsa, bu bölgeyle ilgili bir çivi çakılması gerekiyorsa da bizzat ben gelip çivi çakacağım. Burada zaten sağ olsun Sayın Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, özellikle bizim ittifak ortağımız MHP İl Başkanımız beraber de bölgenizin sorunları için elimizi taşın altına koymaya hazırız. 7 Haziran'da da inşallah Mustafapaşada AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Hizmetler gelecek."

ESNAFI ZİYARET EDİP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mustafapaşa Beldesine gelmeden önce Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Ardından Mustafapaşa beldesine gelen Bakan Gürlek, beldede esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Belde meydanında çalışma yapan siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyaret eden Bakan Gürlek'e sırtında "Akın Gürlek" yazılı "50" numaralı Ürgüpspor futbol takımının forması ile atkısı hediye edildi.