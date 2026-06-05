Bakan Gürlek’ten Mustafapaşa’ya yatırım müjdeleri: Doğalgaz, TOKİ ve turizm hamlesi

Seçim programı kapsamında Mustafapaşa beldesini ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin geleceğine ilişkin önemli projeleri paylaştı. Kendisini yalnızca bir bakan olarak değil, bu toprakların evladı olarak gördüğünü ifade eden Gürlek, bölgenin ihtiyaçlarını yakından bildiğini söyledi. Bölgenin uzun süredir gündeminde yer alan sit alanları konusuna değinen Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda Ayvalı Mahallesi'ndeki sit alanlarına ilişkin çalışmanın kısa süre içerisinde askıya çıkarılacağını açıkladı. Bu adımın turizm yatırımlarının önünü açacağını belirten Gürlek, bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Mustafapaşa'nın öncelikli ihtiyaçlarından birinin doğalgaz olduğunu vurgulayan Gürlek, ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek doğalgazın kısa süre içinde konut ve iş yerlerine ulaştırılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi. Konut ihtiyacına yönelik de müjde veren Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile yapılan görüşmeler sonucunda yaklaşık 150 TOKİ konutunun Mustafapaşa'ya kazandırılması için çalışma yürütüleceğini açıkladı.

Turizm alanında da önemli gelişmeler yaşanacağını belirten Gürlek, Kültür Yolu Festivali'nin güzergâhına Mustafapaşa'nın da dahil edilmesinin planlandığını söyledi. Bu gelişmenin beldenin tanıtımına katkı sağlayacağını ve ziyaretçi sayısını artıracağını dile getirdi. Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Gürlek, Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Özer'e destek istedi. Özer'in görevi başarıyla yerine getireceğine inandığını belirten Gürlek, vatandaşlardan güçlü destek beklediklerini ifade etti. Ankara'da Nevşehirlilerin her zaman bir kapısının bulunduğunu söyleyen Gürlek, "Bölgemizin ihtiyaç duyduğu her hizmet için elimizi taşın altına koyacağız. Mustafapaşa'nın sorunları bizim de sorunumuzdur" ifadelerini kullandı.

Program, vatandaşların yoğun ilgisi ve destek mesajlarıyla sona erdi.