Bakan Gürlek’ten Terörsüz Türkiye mesajı: "Silahlar bırakılmadan süreç işlemeyecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana programı kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, hazırlanan hukuki düzenlemenin hangi şartlarda yürürlüğe gireceğini anlattı. Gürlek, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine dikkat çekerek, Terörsüz Türkiye sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütüldüğünü belirtti.

"SİLAHLARIN TAMAMEN TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR"

Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan düzenlemenin TBMM'de 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştığını hatırlatan Gürlek, kanunun yürürlüğe girmesi için gerekli şartların açık olduğunu söyledi. Gürlek, "Bu kanunun yürürlüğe girmesi için kanunun birinci maddesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanunun birinci maddesi özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte kendini tasfiye ettiği, silahların tamamen teslim edildiği ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdikinden sonra ve bu kararında Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra artık Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanunun diğer maddeleri yürürlüğe girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİLERİN HASSASİYETİ VURGULANDI

Hazırlanan düzenlemede şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini belirten Gürlek, "Yaptığımız düzenlemede kesinlikle şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı ve cesareti var. Kesinlikle şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek, onların yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık. Bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için olmazsa olmaz örgütün tamamen tasfiye edilmesi, silahlarının bırakılması gerekiyor" dedi.

30 MADDELİK BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI HAZIRLANIYOR

Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerinin doğru bilgilerle giderilmesi amacıyla 30 maddelik bir bilgilendirme kitapçığı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Öte yandan sokak çeteleri, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başsavcılıklara genelge gönderdiklerini belirten Gürlek, savcıların operasyonları kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Uyuşturucu suçundan tutuklu veya hükümlü kişilerin tahliye sonrasında yeniden uyuşturucu ortamına dönmelerinin önüne geçilmesi amacıyla rehabilitasyon çalışmalarının da artırılacağını kaydeden Gürlek, tahliye öncesinde rehabilitasyon sürecinin uygulanmasının ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.