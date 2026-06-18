Mersin’de sopa ve cam şişeyle darp edilmişti! Bakan Gürlek’ten net mesaj: Hanutçuluğa ve zorbalığa geçit yok!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Hacıboncuk ve Oğulcan Çetin gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Sakar, Gökhan Güven ve Adil Metehan Hacıboncuk, sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli Oğulcan Çetin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

BAKAN GÜRLEK: TURİZM GÜVENLİĞİ DEVLETİN ÖNCELİĞİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olay sonrası yaptığı açıklamada turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Gürlek, vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu ifade etti.