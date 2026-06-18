Mersin’de sopa ve cam şişeyle darp edilmişti! Bakan Gürlek’ten net mesaj: Hanutçuluğa ve zorbalığa geçit yok!

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 16 Haziran günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından adli süreç hızla işletildi. Edinilen bilgilere göre Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Hacıböncük ve Oğulcan Çetin'in, sözlü tartışma yaşadıkları Murat Acar'ı sopa ve cam şişeyle daro ederek yaraladıkları tespit edildi. Olayda yaralanan Murat Acar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildiği öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Hacıboncuk ve Oğulcan Çetin gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Sakar, Gökhan Güven ve Adil Metehan Hacıboncuk, sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli Oğulcan Çetin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
BAKAN GÜRLEK: TURİZM GÜVENLİĞİ DEVLETİN ÖNCELİĞİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olay sonrası yaptığı açıklamada turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Gürlek, vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu ifade etti.
'ÜLKENİN MARKA DEĞERİNE ZARAR VERİYOR'
Bu tür olayların yalnızca bireysel mağduriyet oluşturmadığını belirten Gürlek, aynı zamanda Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar verdiğine dikkat çekti.
HİÇBİR SALDIRGAN TUTUMA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
Adalet Bakanlığı olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku ihlal eden hiçbir yapıya izin verilmeyeceğini ifade eden Gürlek, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam koordinasyon içerisinde hukuki süreçlerin yakından takip edileceğini söyledi.Bakan Gürlek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde turizm bölgelerinde vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir saldırgan tutuma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.