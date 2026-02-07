Bakan Işıkhan, Şanlıurfa’da iş insanlarıyla bir araya geldi

Önceki gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kentte gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bugün Şanlıurfa'ya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu seferki durağı Şanlıurfa oldu. Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Işıkhan, programları kapsamında ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine gerçekleştirdi.

Valilikte TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Hikmet Başak, Cevahir Asuman Yazıcı, İbrahim Eyyüpoğlu, AK parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt ile il protokolü eşlik etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Işıkhan, daha sonra Valilik Makamında devam eden ziyarette, Vali Şıldak, Bakan Işıkhan'a Şanlıurfa'nın yapılan yatırımlar ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BAKAN IŞIKHAN İŞ İNSANLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Işıkhan ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KOSGEB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda iş insanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Bakan Işıkhan, son ziyaretini ise AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelecek.