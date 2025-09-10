Bakan Kacır Ardahan’da konuştu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da yoğun bir program gerçekleştirdi. İlk olarak Ardahan Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek burada düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"23 YILDA KALKINMA DESTANI YAZDIK"

Bakan Kacır konuşmasında, Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği mesafeye dikkat çekerek şunları söyledi: "23 yıl önce krizlerle boğuşan, gençliğinin enerjisi heba edilmiş bir Türkiye vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle bu zincirleri kırdık, karanlığı aydınlığa çevirdik. Türkiye, bugün kendi İHA'sını, helikopterini, uydusunu üreten; Avrupa'nın en önemli üretim ülkelerinden biri haline gelen bir güçtür."

ARDAHAN'A YAPILAN YATIRIMLAR

Bakan Kacır, konuşmasında Ardahan'da hayata geçirilen yatırımları da anlattı: Eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 23'ten 12'ye, ortaöğretimde ise 27'den 13'e düştü. Ardahan Üniversitesi kurularak kentin bilim ve inovasyon kapasitesi artırıldı. Ulaştırmada 147 kilometre bölünmüş yol inşa edildi. Doğalgaz, Göle ve Çıldır ilçelerine ulaştırılırken, diğer ilçelerde de çalışmalar sürüyor. Sağlık, gençlik ve spor alanlarında yeni tesisler ve yurtlar hizmete kazandırıldı. Tarımda desteklerle 22 milyar liralık yatırım yapıldı. Türkgözü Sınır Kapısı modernize edilerek ticaret ve lojistik kapasitesi artırıldı.

YENİ SANAYİ SİTESİ MÜJDESİ

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ardahan'a yönelik yeni projeleri de duyurdu: 49 işyeri kapasiteli Sanayi Sitesi Projesi bu yıl yatırım programına alındı ve yakında temeli atılacak. Önümüzdeki dönemde Ardahan'da yapılacak yatırımlara yönelik 5 milyar TL'ye yakın teşvik sağlanacak. SGK işveren payı 12 yıla kadar devlet tarafından karşılanacak. Yerel teşvik programı kapsamında otelcilikten et işleme tesislerine kadar birçok yatırım desteklenecek.

"TÜRKİYE YÜZYILINDA DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda Türkiye'nin geleceğine dair şu mesajı verdi: "Küresel ölçekte büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasitesiyle masada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarı hikâyelerini hep birlikte yazacağız. Cumhur İttifakı olarak milletimizin gündeminden terörü tamamen çıkaracak, huzur ve güven ortamında kalkınmamızı daha da güçlendireceğiz." Bakan Kacır, programının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldi.