Bakan Kacır: "Türkiye, istikrar ve güven adresi olarak fırtınalara göğüs geriyor"

KOBİ'lerin ihtiyaçlarına daha hızlı, daha esnek ve yerinde cevap verebilmek için KOSGEB'in 40 farklı destek programını girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet olmak üzere 4 ana başlıkta yeniden yapılandırıldığını altını çizen Bakan Kacır, "Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında bin 951 KOBİ'mizin 7,4 milyar lira tutarındaki sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği odaklı projelerini destekledik. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile de 166 işletmemizin 1,9 milyar liralık yatırım projesine destek verdik, üretimde verimliliği artırmak, teknolojiyi KOBİ'lerimizin gündelik işleyişinin bir parçası haline getirmek için önemli bir adım atmış olduk. KOBİ'lerimizin nabzını tutmak, taleplerini doğrudan dinlemek yerinde tespit etmek üzere, KOSGEB'teki çalışma arkadaşlarımız son iki yılda 320 bin işletmeyı ziyaret etti. Biz her hafta bir gün KOSGEB Ofislerini nöbetçi arkdaşlarımıza açık tutuyoruz, bütün KOSGEB personelimiz tüm ülkede sahaya çıkıyor ve hamd olsun sadece 2 yılda 320 bin işletme ziyaretini böylelikle gerçekleştirdik. Ülkemizin sadece bugününü değil, yarınlarını da hesap ederek kurguladığımız yeni programları geçtiğimiz yıl devreye aldık. Bu programlar arasında yer alan Kapasite Geliştirme Destek Programı ile; KOBİ'lerimizin verimliliğini ve dayanıklılığını artıran, üretimini büyüten, pazarını genişleten ve kurumsal kapasitesini güçlendiren ölçek büyütme yatırımlarını hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 440 işletmemizin 38,6 milyar liralık yatırım projesine finansman sağladık. KOBİ'lerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma yükselmesi, markalaşması ve ihracatta sürdürülebilir başarı yakalaması için devreye aldığımız Küresel Rekabetçilik Destek Programıyla da 38 işletmemizin 1,5 milyar liralık yatırım projesini hızalandrıdık. Ülkemiz sanayisinin yapısal dönüşümünü gerçekleştirirken, elbette tüm sektörlerimizin dertlerine derman olmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.