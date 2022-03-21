Bakan Koca’dan down sendromlu doktor paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında, "Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği çocuk doktor oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek'e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz." ifadeleriyle birlikte Melek'in "doktorluk" yaptığı görüntülere yer verdi.





Görüntülerde 6 yaşındaki down sendromlu Melek'in, rol gereği doktor olarak sağlık merkezinde kendisini bekleyen hastaları muayene ve tedavi etmesi yer alıyor.