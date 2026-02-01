Bakan Kurum, 2–8 şubat TOKİ kura takvimini açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "11 ilimizde 455 bin yuvayı tamamladık. Şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut hedefi için çalışıyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor" ifadelerini kullandı.

OSMANİYE'DE KURA, DEPREMİN 3. YILINDA ÇEKİLECEK

Osmaniye'de yapılacak kura çekimi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı anma programı kapsamında gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Programda deprem şehitleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılacak.

5 HAFTADA 41 İLDE KURALAR TAMAMLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci 29 Aralık 2025'te başladı. 31 Ocak 2026 itibarıyla tamamlanan çekilişlerle 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

2–8 ŞUBAT KURA TAKVİMİ

Takvime göre kura çekimleri şu illerde yapılacak: 2 Şubat: Elazığ 3 bin 825, 3 Şubat: Kayseri 7 bin 562 Zonguldak bin 872, 4 Şubat: Kırşehir bin 633, Düzce 2 bin 470, 5 Şubat: Kahramanmaraş 8 bin 195, Afyonkarahisar 4 bin 370, 6 Şubat: Osmaniye 2 990, 7 Şubat: Yalova bin 805), Kırıkkale (bin 736. Bu kapsamda 10 ilde toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.