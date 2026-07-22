Bakan Kurum, Adıyaman'da yapımı tamamlanan köy evlerini paylaştı! Hak sahipleri konuştu: "Devlet babalığından fazlasını yaptı"

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yeni evlerinin umduğundan çok daha güzel olduğunu ifade eden Hamdi Demirtaş ise "Devletimizden Allah razı olsun. 6 Şubat'tan bu yana hep yanımızda oldu. Ne söz verdiyse onu da yaptı ve başardı. Kocaman dağları yardı mesela. Bu depremi başka bir ülke yaşamış olsaydı 2,5 senede bu duruma gelmesi mümkün de değildi. Baraj ayağının altında temiz hava, temiz oksijen yani her şeyi dört dörtlük. Memnunuz, beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı. Devlet, babalığından fazlasını yaptı" diye konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör