Bakan Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu: Afet anında ihtiyaçları karşılayabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bugün medeniyetimizin başkentine ülkemizin en büyük millet bahçesini kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bizimle paylaşan kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

"SÖZ VERDİĞİMİZ TARİHTE HİZMETE AÇIYORUZ"

Şu anda hepimiz 15 Temmuz'daki o karanlık gecenin yüzünü aydınlığa çevrildiği yerdeyiz. Destan yazılan ve Cumhurbaşkanına sahip çıkılan bir mekandayız. Bu noktada bizim arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştığımız o günlerde millet bahçemiz için neler neler söylemişlerdi. Her yer beton olacak dediler. O da tutmayınca oteller yapılacak dediler. Ne biz ne milletimiz bu iftiralara aldırmadık ve milletin olanı millete hediye ettik. Bugün Atatürk Havalimanı Bahçesi'ni söz verdiğimiz tarihte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

"AFET ANINDA İHTİYAÇLARI KARŞILAYABİLECEK"

Bu muhteşem eserin afet anında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan olarak inşa ettik. Ne zaman bir eserimizi hizmete açsak hep aynı duyguya yaşıyoruz. Hiçbir ülkenin başaramayacağı, altından kalkamayacağı yatırımları hızlı bir şekilde yapan bir Türkiye var. Bir yandan deprem bölgesindeki kardeşlerimize 304 bin konutu teslim ederken, 450 bin konutun tamamlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

"EV SAHİBİ OLMAYAN KALMAYACAK DİYEN TÜRKİYE VAR"

Bugün ev sahibi olmayan kalmayacak diyen bir Türkiye var. 1 milyon 740 bin konutu halkının hizmetine sunmuş, 500 bin konut için yola çıkan bir Türkiye var. Bizler devletimizle gurur duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde milletimize söylediğimiz tek şey var. Değeri milyarlarca lirayı bulan bu eserleri milletine sunacak tek bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.